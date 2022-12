Burgemeester Buijs over sluiting van woning ouderen in Oss: 'We hebben de juiste keuze gemaakt’

Nakaarten 2022: septemberOSS - Eerst floot de rechter haar nog terug. Maar sinds 1 december is een woning van twee grootouders in de Krinkelhoek op last van de burgemeester alsnog gesloten. Wobine Buijs weet voor 100 procent zeker dat dat de juiste beslissing is. Een gesprek over zware verantwoordelijkheden, grote rommel en nare frames.