Burgemeester Buijs steekt pechvogel Michel hart onder de riem na ongeluk langs A50

Haalde Michel (44) net dáár een keer zwerfvuil op, vliegt er een auto uit de bocht

29 november RAVENSTEIN - De man die zaterdag werd aangereden bij de afrit van de A50 bij Ravenstein, toen hij zwerfvuil aan het opruimen was, is een bekende in Ravenstein. De 44-jarige Michel woont samen met zijn zus in de het stadje en ruimt er al jaren zwerfvuil op. Ook doet hij de tuin bij mensen.