Burgemeester Oss roept hulp burgers in voor branden basisscholen: ‘Afschuwelijk dat dit gebeurt’

,,Het is afschuwelijk dat dit gebeurt en geeft heel veel onrust. En het doet wat met het gevoel van veiligheid bij leerlingen, leerkrachten, ouders en inwoners,’’ zegt Buijs. ,,Gemeente, politie en schoolbesturen trekken samen op om daar zo veel mogelijk aan te doen, want het is duidelijk dat dit snel moet stoppen. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij hebben hulp nodig. Daarom wil ik iedereen in Oss vragen om ogen en oren open te houden, om extra alert te zijn, bijvoorbeeld als je ’s avonds nog een ommetje maakt of de hond uit laat. En als je iets verdachts ziet, hoe klein ook, meld dat dan meteen bij de politie op nummer 0900-8844, of bij acute dreiging via 112.''