Burgemeester van Oss moet getuigen in hoger beroep Anjo R.; hof gunt opnieuw verlof aan veroordeelden

OM: ‘Laat politemen­sen niet in openbaar getuigen over familie R.’

DEN BOSCH/OSS - Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen een openbaar verhoor van vijf politiemensen in de hoger-beroepzaak van Martien R. en zijn medeverdachten. In een brief aan het gerechtshof in Den Bosch wijst justitie op de ‘context’ van de strafzaak tegen de Osse woonwagenfamilie: ‘verdenkingen van ernstig geweld en betrokkenheid bij liquidaties’.

5 februari