Carnavalsoptocht in de zomer? In het Waoterrijk (Nuland) wennen ze er snel aan

NULAND - Storm en corona gooiden roet in het eten. Verder uitstel was geen optie meer. Daarom koos het Waoterrijk er voor om de carnavalstocht in juli te houden. ,,Het is maar even wennen.”

Zijn biertje smaakt hem er in het geheel niet minder door. Voor Hans d'n Urste maakt het ‘eigenlijk’ niet zo heel veel uit dat de roemrijke carnavalsoptocht van ‘zijn’ Waoterrijk niet in de winter is, maar op een zomerse dag in juli. ,,Het is weer eens iets anders en ik vind het eigenlijk wel leuk", zegt Hans van der Donk, terwijl hij nog maar eens een smakelijke teug bier tot zich neemt. Om daarna - als prins carnaval - zijn positie voor op de boot in te nemen. Gekleed in een fleurig shirt, dat aan tropische oorden doet denken.

Zaterdag om exact 14.11 uur vertrok de carnavalsoptocht bij Hotel Nuland voor een tocht door Nulandse straten. Uiteraard onder het nodige muzikale geweld van carnavalsartiesten die uit menig geluidsbox knalden. De stoet eindigde op het Kerkplein waar op Janus Beach de prijsuitreiking volgde. Gevolgd door een carnavalsfeestje op een heus strand, waarbij het in het Waoterrijk nog wel eventjes onrustig bleef.

Ook Bram Glaudemans (18) van de Nulandse carnavalsclub Dikke Maote vind zo'n zomerse carnavalsoptocht wel eens een keertje aardig. Twee jaar geleden begon hij met zijn maten aan de bouw van hun carnavalswagen. Het gevaarte moest echter ongebruikt in de schuur blijven staan. ,,Een paar weken geleden hebben we de wagen - je ziet toch wel dat het een stuntvliegtuig moet voorstellen? - afgebouwd. ,,En nu mogen we gelukkig wel.”

Volgens Michel van der Geest, minister optocht van het Waoterrijk, is de deelname aan de optocht ‘buiten verwachting’ behoorlijk groot. In totaal hebben zich 24 groepen, groot en klein, zich ingeschreven voor het zomerse carnavalsfestijn. ,,Gelukkig hebben we ook nog een paar heuse praalwagens - waar weken aan is gewerkt - want anders is het een wat magere carnavalsoptocht. Maar zo ziet het er toch mooi uit.”

Aan de dames van De Pindolls - de oudste carnavalsclub van het Waoterrijk - zal het niet liggen. Die hebben er overduidelijk zin in. Zwaar opgemaakt roepen ze in koor dat ze het carnaval in de voorgaande corona-jaren zwaar gemist hebben. ,,En dan is het van tevoren even wennen dat de optocht in de zomer is. Maar ach, dat went ook snel.” De polonaise wordt alvast ingezet.

