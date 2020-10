Celine (15) uit Berghem al dagen zoek, Vermist Kind Alert uitgegeven

Demi laat haar groene hart spreken en de wethouder is een fan van De Dieren­vriend­jes

23 oktober HEESCH - ‘Oh Dierenvriendjes, lalalalala. We spelen samen in de wei, de koe, de kip, de ezel blij, we zijn er allemaal weer bij, op de boerderij.’ Het lied, gezongen en opgenomen door leidsters en kinderen van opvang De Dierenvriendjes in Nistelrode, schalde vanmiddag meerdere keren over de Misse.