Celstraf voor Roemeen na mishandeling en bedreiging in Oss

De verdachte ging op 25 mei 2019 volledig door het lint. De Roemeen schreeuwde dat als 'de coördinator het niet goed zou vinden dat zijn broer naar Nederland kwam' hij iedereen zou vermoorden. Hij wendde zich daarbij eerst tot een vrouw in de woning. Daarna pakte hij een steen en hield die dreigend omhoog. Hij zei vervolgens tegen een man. ,,Wil je dat ik jou ook vermoord?"

Te lijf gaan

Een getuige zag hoe de Roemeen deze bewoner te lijf ging. Er zou over en weer zijn geslagen, totdat het slachtoffer op de grond terecht kwam. De verdachte vertelde later tegen de politie dat hij inderdaad in die kamer was geweest’ De man gaf daarbij aan dat hij niet meer precies wist wat hij gezegd had. Hij bekende het gebruik van zijn vuisten.

In de war

Politierechter A. Vink veroordeelde de Roemeen voor twee bedreigingen en één mishandeling. De man was duidelijk 'in de war' nadat hij een jointje had gerookt. Rechter Vink vond het 'extra naar' omdat het geweld plaatsvond in de eigen woning van de slachtoffers. De man had niet meegewerkt met de reclassering en het was onduidelijk waar de verdachte nu woonde. Dat was voor de rechter een reden om de man, die nog geen strafblad had, niet de gebruikelijke werkstraf op te leggen, maar een celstraf.