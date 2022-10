Clubgebouw Muziekvereniging Hartog eindelijk officieel geopend: ‘Het is voor Oss, door Oss’

OSS -Het was feest zaterdag in het clubgebouw van Muziekvereniging Hartog. Diverse muziekensembles en coverband Slamm stonden op het podium om de uitgestelde officiële opening van het gebouw alsnog te vieren.

In mei 2021 kreeg Muziekvereniging Hartog de sleutel in handen van het spiksplinternieuwe clubhuis aan de Spitsbergerweg, maar corona maakte de opening onmogelijk.

Anke van Rossum, voorzitter van de activiteitencommissie, is blij dat het evenement nu wel doorgang kon vinden: ,,Wij willen die opening groots inluiden, tenslotte is het voor Oss, door Oss. Dit onderkomen is er niet alleen voor ons als Hartog. Ook ook andere groepen repeteren hier, zoals het Osse koor PicolomiOss, dweilorkest Vrüg Ligt en Maaike Widdershoven met haar koor. Bijna alle doordeweekse avonden zijn volgeboekt, het is inderdaad een muzikaal pand.”

Hartog telt momenteel zo’n vijftig leden. ,,Dat zijn er wel eens meer geweest, maar gelukkig is het aantal wel stabiel. Nieuwe leden zijn echter meer dan welkom’.

Twee orkesten

De Osse Linda Derks beet zaterdag in haar lichtblauwe T-shirt het spits af met Muziekvereniging Hartog, onder meer met een fraaie versie van Disneys Encanto. Derks is lid van twee verenigingen: bij Hartog speelt ze de bugel, bij dweilorkest Vrüg Ligt is de trompet in haar vertrouwde handen.

,,Van jongs af aan ben ik van thuis uit aangemoedigd om muziek te maken. Als ik niet kan spelen, word ik daar geen leuker persoon van. Muziek maken is ontspannend, je leert nieuwe mensen kennen en het brengt plezier in je leven. Bij Hartog is het wat serieuzer dan bij de dweilkapel, maar dat komt ook door de muziek die je maakt.”

Abba en Queen

Als tweede act trad het Metropolis Muziekcollectief aan met hun poppy aanpak waarin liedjes van Amy Winehouse, Abba, Queen en Robbie Williams de revue passeerden. De band die als grote voorbeeld het Metropole Orkest noemt, bestaat pas ruim een jaar. De muzikanten variëren in leeftijd van vijftien jaar tot in de zestig.

De Osse Flore van Vlijmen is met haar vijftien lentes de jongste; ook zij is lid van twee orkesten, namelijk Hartog en Metropolis. In beide speelt ze de trombone, maar staat ze ook vocaal haar mannetje, zoals ze ook zaterdag bewijst.

,,Dat zingen vind ik inderdaad heel leuk, hoewel ik vanmiddag alleen als invaller achter de microfoon stond. Zelf ooit een band beginnen, is een van mijn ambities. Als klein meisje vond ik het al supervet om naar bandjes te kijken. In het Muziekcollectief zijn nog meer jongeren die in de toekomst een band willen oprichten, ik ben dus al in goed gezelschap.”

Prettige mix

In dat gezelschap zitten ook veel wat oudere muzikanten, maar dat is volgens Van Vlijmen geen enkel probleem: ,,Het is een cliché maar clichés zijn meestal waar: muziek verbindt, dus dan doet leeftijdsverschil niet ter zake. Je maakt allemaal muziek met hetzelfde doel om beter te worden, plezier te hebben. Gesprekken gaan dan vanzelf, over allerlei onderwerpen. Metropolis is een prettige mix van jong en oud.”

Volledig scherm Ook het koper ontbrak. © Van Assendelft / Thomas Segers