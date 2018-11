Consternatie in Brabants dorp: ‘slang’ van 30 centimeter blijkt naaktslak te zijn

Want, jawel, de Ravensteiner was in de veronderstelling dat hij een slang tegen het lijf liep. In een kruipruimte van zijn eigen huis nog wel. En dus belde hij Dierenambulance Brabant Noord-Oost, die in allerijl naar zijn woning spoedde. Het resultaat was enigszins ontluisterend, want de dierenambulance kwam aldaar geen slissend dier tegen. Nee, het bleek een naaktslak te zijn.