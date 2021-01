Coronaklitten zo dik als een tapijt nu trimsalons dicht zijn: ‘Vreselijke gevolgen als mensen het zelf doen’

Start 4-jarige campagne: ‘Doodnor­maal’ gebruik drugs krijgt tegengas van 38 gemeenten

6 januari OSS/DEN BOSCH - Een jointje na werktijd of een pilletje op een festival; soft- en harddrugs zijn doodnormaal geworden voor jongeren in de regio. Daar moeten we iets mee, dachten 38 gemeenten in de politieregio Oost-Brabant. Ze willen samen tegengas geven aan het idee onder jongeren dat drugsgebruik normaal is en beginnen een campagne.