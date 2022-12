D66 pleit voor monument ter ere van de gastarbeider in Oss

OSS - Een monument ter ere van de gastarbeider. Dat zou er in Oss moeten komen, vindt D66-fractieleider Bekir Atman: ,,We missen een monument dat reflecteert op de multiculturele identiteit van de gemeente en recht doet aan het harde werken van de gastarbeider.”

De term ‘gastarbeider’ werd in de vorige eeuw gebruikt om buitenlandse werknemers aan te duiden. De meesten kwamen met het idee om na een bepaalde periode terug te keren naar hun vaderland, maar in de praktijk kwam daar vaak niks van terecht. In Oss zijn in de loop der jaren duizenden buitenlandse krachten aan het werk geweest. Unox/Hartog, Thomassen & Drijver, Zwanenberg en Bergoss floreerden dankzij hun arbeid.

Iets om trots op te zijn

Atman is zelf van de derde generatie in Nederland. ,,Dankzij mijn opa heb ik kansen gekregen die ik anders waarschijnlijk nooit had gehad. Dat geldt denk ik voor alle generaties die volgden. Laatst was ik in gesprek met een aantal oudere mensen en toen kwam dit naar voren. De mensen missen een plek om stil te staan bij hun bijdrage aan deze gemeente, iets waar ze trots op kunnen zijn.”

Het D66-raadslid heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Osse gemeentebestuur over dit idee. Hij wil weten of het college van B en W het met hem eens is dat een monument ter ere van de gastarbeiders recht zou doen aan de erkenning en waardering van deze groep. Ook vraagt hij of het college bereid is hiertoe het voortouw te nemen en budget beschikbaar te stellen.