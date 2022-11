Daar is hij dan! Sinterklaas komt aan in Oss en alle kinderen mogen hun schoen zetten

Pieten met springveren onder hun voeten hupsen door het Osse centrum, gevolgd door Sinterklaas in zijn koets. Het bonte gezelschap trekt, natuurlijk, veel bekijks en waar het ene kindje vol goede moed op een pietje afrent, is het andere kind wat terughoudender. Het is ook spannend, maar voor een handje pepernoten wordt elke schroom overwonnen. De stoet trekt uiteindelijk naar het Sint Barbarapark, naast de Groene Engel, waar de Sinterklaasband onder leiding van Peter van Aar volop sinterklaasliedjes speelt.

Samen zingen

Een groepje dappere kindjes staat op het podium en zingt uit volle borst mee. Als de telefoon van de muzikaal leider gaat, wordt het stil. Iemand in de koets van Sinterklaas is aan de telefoon en Van Aar roept de kinderen op hard om Sint te roepen. Dat lukt. Na twee keer keihard ‘SINTERKLAAS!!!’ en een derde keer nóg harder, komt het verlossende woord: de kinderen hoeven zich geen zorgen te maken… Sinterklaas is er bijna.

Quote Ik word heel blij van al die mooie stemmetjes. Dat is wel een applausje waard! Sinterklaas

Het thema van dit sinterklaasfeest is ‘Samen zingen’ en hiermee wil de organisatie van de intocht laten zien dat Sinterklaas in Oss een feest is voor alle kinderen én dat kinderen heel goed kunnen zingen. Maar ook ouders komen aan bod: als Van Aar vraagt welke vaders goed kunnen zingen, bieden kinderen met veel plezier hun vader aan.

Verrassing

En dan is het eindelijk zover: De goedheiligman maakt zijn entree in het park. De allerkleinsten worden op vaders schouder gezet zodat ze het beter kunnen zien en Sint bekijkt vanaf het podium het tafereel voor zich: een overvol park, ronddartelende Pieten en veel gespannen gezichtjes.

,,Mama, wie is die mevrouw met die grote muts?’’, vraagt een jongetje aan zijn moeder. Zij moet lachen als ze ziet dat haar zoon burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans bedoelt, die samen met de eerder deze week benoemde jeugdburgemeester Max Smits, Sinterklaas en zijn gevolg welkom heet.

Na een uurtje zijn de keeltjes schor gezongen, en Sint bedankt de kinderen: ,,Ik word heel blij van al die mooie stemmetjes’’, zegt hij. ,,Dat is wel een applausje waard!’’ Tot slot heeft hij nog een verrassing: alle kindjes uit Oss mogen vanavond of morgenavond hun schoentje zetten, want nu is de Sint écht in Oss. ,,Maar… wel even overleggen met papa en mama.”