De camping van Ed staat blank: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

,,Of je hier nog kunt komen? De beste kans heb je vanaf de kant van Dieden. Alle straten zijn ondergelopen, maar aan die kant staat het ‘t laagst.” Camping De Maasakker ligt midden in de gelijknamige uiterwaard, tussen Megen en Dieden. Hier is geen dijk om het water te keren. Sterker nog, het gebied is bedoeld om bij hoogwater te overstromen. ,,Toen we hier naartoe verhuisden wisten we dat dit kon gebeuren”, reageert Steiger laconiek.