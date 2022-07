De Maasruiters uit Megen viert jubileum: ‘er komt nu meer kijken bij de paardensport dan 50 jaar geleden’

Betsy van de Camp- de Groot, lid van de jubileumcommissie, erkent dat de club in de loop der jaren een terugloop in de leden heeft gehad, maar kan dat prima relativeren. ,,In de begintijd was paardrijden een stuk eenvoudiger. Er waren in die tijd meer boeren en die hadden allemaal wel een stukje grond met daarop een pony of paard als hobby. Onze toenmalige vijftig leden, veelal meisjes, vroegen of ze die dieren mochten verzorgen en berijden”, vertelt Van de Camp.