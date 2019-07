De Overkant: Strijdlustig Batenburg droomt van weleer

,,Goddank hebben we De Viersprong nog.” Jan van de Bovenkamp (79) moet er niet aan denken dat de enige horecazaak van Batenburg ooit zijn deuren sluit. ,,Het is hier in de loop der jaren steeds doodser geworden. In mijn jeugd zaten hier nog vier bakkerijen", herinnert de geboren en getogen Batenburger zich. Nu zijn de Batenburgers voor al hun dagelijkse boodschappen afhankelijk van winkels in andere plaatsen. Zelfs de katholieke kerk, die vanaf de overzijde van de Maas zo beeldbepalend is voor het profiel van het stadje, heeft zijn functie verloren. Er zijn serieuze plannen om er appartementen in te vestigen.