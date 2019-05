De Van Brakels gaan weg uit café Den Handwijzer

Bij de dorpspomp Harense Paradijs-bewoners zien windmolens niet zitten: ‘Wel hóór, bar weinig wéderhoor’

6 mei Kocht je net met je vriendin Suzan (27) je eerste 'paradijselijke' optrekje in oostelijk Haren; moet je uit de krant vernemen dat het derde Osse windmolenpark wel heel erg dichtbij is. Letterlijk én figuurlijk. Mark Jansen (31), autochtone Harenaar, is 'eigenlijk best wel boos' over de mogelijke komst van park Stijbeemden.