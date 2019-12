Deze handhavers geven hondenbezitters de keuze: boete of de poep met je handen opruimen

Ze willen ook helemaal niet per se bekeuringen uitschrijven hoor, dat is niet het streven. Liever geven ze eerst een waarschuwing, deze twee Osse buitengewone opsporingsambtenaren. Die waarschuwingen worden ook officieel vastgelegd in een systeem, dus soms komt die boete er tóch. ,,Of mensen ruimen de poep met hun blote handen op’’, zegt Symons. ,,Dat gebeurt écht. Als ze de keuze hebben tussen een bekeuring van 140 euro of het even oprapen…”