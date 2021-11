Deze Kaukasische reus zit al ruim een jaar in een hok in een pension, omdat zijn baas hem niet op komt halen

In de rij voor de griepprik bij Osse huisartsen­prak­tijk

OSS - De belangstellenden stonden er gistermiddag voor in de rij. Vele, vele tientallen griepprikken zijn er donderdag gezet bij de Osse huisartsenpraktijk Lievekamp aan de Molenstraat in Oss. Gelukkig scheen er een waterig herfstzonnetje en werd het wachten enigszins verzacht in de wetenschap dat al die tientallen wachtenden een zelfde lot beschoren was.

4 november