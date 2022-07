Diaken Hans van Bemmel verhuist naar de pastorie van Vinkel: ‘Het loket van de kerk is weer open’

,,Ik heb nog nooit zo luxe gewoond.” Hans van Bemmel, een kwart eeuw franciscaan, opent in zijn kenmerkende bruine pij enthousiast de houten voordeur van de uit 1884 stammende pastorie. De praatgrage diaken, geboren en getogen in een katholiek gezin in Rotterdam, is al die ruimte voor in hem in zijn eentje niet gewend. Alhoewel luxe... Het gebouw is sterk verouderd, behulpzame vrijwilligers zijn onvermoeibaar druk in de weer om het weer nieuw elan te geven. ,,Het zijn engelen.”