Dispuut maakt geen excuses voor grap Stint-ongeval: ‘Maar was wel misplaatst’

Annie moest toch even nadenken over knappe Joop

13 januari OSS - Het was 5 mei 1955. Joop van IJzendoorn en Annie van Dinther waren beiden op de Bevrijdingsfeesten in Boven-Leeuwen. Bij Joop was het liefde op het eerste gezicht, Annie moest er nog even over nadenken. Al vond ze Joop wel een knappe en aardige man.