Docus de Das viert zijn verjaardag met heel veel fans en een speurtocht

Dronken man rijdt in en uit de sloot en wordt klemgere­den door tractor en shovel

OSS - Een automobilist is zaterdagavond onder invloed van alcohol in en uit de sloot gereden aan de Huizenbeemdweg in Oss, waarna hij werd klemgereden met een tractor en een shovel. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen, zo meldt de politie.

17 juli