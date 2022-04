Dode gevonden in parkje Oss, plek afgezet door hulpdiensten

Groeiend Raben vervoert vanuit Oss alles wat op een pallet kan

OSS - Zo'n beetje alles wat op een pallet kan en niet temperatuurgevoelig is, vervoert Raben Netherlands in Oss. De logistieke gigant heeft flink uitgebreid op Vorstengrafdonk. ,,Verdere groei is onze ambitie.”

30 maart