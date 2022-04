Dollemansrit langs drukke plekken onder invloed van amfetamine: dader moet minder lang cel in dan justitie wil

Dollemans­rit langs drukke plekken onder invloed van amfetamine: agenten en voetgan­gers ontsnapten aan de dood

DEN BOSCH/HEESCH - ,,Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen”, zei het Openbaar Ministerie gistermiddag over een wilde achtervolging begin december door Oss en Heesch. J.W. scheurde door woonwijken, langs scholen en winkelgebieden met de politie achter hem aan. Het OM eiste een celstraf van vier jaar en een rijontzegging van tien jaar tegen de 41-jarige man.

22 maart