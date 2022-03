Door corona geteisterd Vocaal Ensemble Oss brengt nu alsnog passieconcert

Stille Getuigen Modderige biggen­markt in het ‘minste buurtje’ van Oss werd overdekt

OSS - Het stapeltje plannen, ooit gemaakt om het centrum van Oss te verfraaien, is onlangs weer iets hoger geworden. Het nieuwe voornemen is nu om van de Heuvel en de Heuvelstraat een groene promenade te maken met hellende grasperkjes, bomen en geveltuintjes. Of het wat wordt, is opnieuw de vraag, maar aan ambitie is zoals gebruikelijk geen gebrek. Zoals evenmin bij de bedenkers van het vooroorlogse plan om de Varkensmarkt te overkappen.

23 maart