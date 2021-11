Door corona getroffen pastoor van Uden aan de beterende hand

Thierry Baudet op manifesta­tie: ‘We maken van Oss een vrijstaat’

OSS - Via de gemeenteraadsverkiezingen wil Thierry Baudet de ommekeer in Nederland bereiken. ,,We maken van Oss het Florida van Nederland. Een vrijstaat zonder regels", riep de leider van Forum voor Democratie zaterdag op een bijeenkomst in Oss waar een paar honderd man op af waren gekomen.

13 november