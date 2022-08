Dorpskrant? In Loosbroek hebben ze ‘Dorus’, een echte glossy

Geld & Geluk ‘Vroeger kochten we eens in de drie jaar nieuwe auto’s, nu hebben we ze al vijf jaar’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Inge en Eric houden van golf, autoracen en vakanties. ‘Dubai is wel heel duur dit jaar. Dus gaan we twee emiraatjes verder.’

