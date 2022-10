Dronkaard drukt ogen medewerker bijna uit tijdens heftig gevecht in Poolse supermarkt

Gratis ontbijt in Schadewijk alweer gestopt vanwege te weinig eters

OSS - Het gratis ontbijt dat deze zomer geserveerd werd in de Osse Schadewijk, is alweer van tafel. Kinderen in de basisschoolleeftijd konden elke schooldag tussen 7.45 en 8.15 uur in het wijkcentrum Schadewijk een gratis ontbijtje krijgen. Er was niet genoeg animo, zegt de gemeente.

13 oktober