Drugsdealende broers uit Oss hoeven niet terug naar de cel

Buurt- en dorpshui­zen kosten geld: ‘Als je streng bent, dan sluit je de tent’

15 januari OSS - Hoe krijg je de buurt-en dorpshuizen financieel op orde? Wat is meer waard: een dorpshuis dat verlies draait, maar 400 activiteiten per jaar organiseert, of een buurthuis dat wel zwarte cijfers schrijft, maar maar veertig activiteiten per jaar organiseert? De commissie sociaal-bestuurlijk boog zich er gisteravond maar weer eens over.