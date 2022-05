Duizenden carnavalisten vergapen zich aan zomereditie van de ‘Grote Moeslandse Optocht’ in Schaijk

Lithenaar (28) verkocht 300 stuks zwaar vuurwerk, maar wist niet dat koper een agent was

DEN BOSCH/BERGHEM - Een 28-jarige Lithenaar sloot op 23 december 2020 een deal via online berichtendienst Telegram voor de verkoop van zwaar illegaal vuurwerk. Hij reed vervolgens met 300 cobra's 6 naar een parkeerplaats op de Osseweg in Berghem. Hij wist niet dat zijn klant in werkelijkheid een agent was. De verdachte stond dinsdag voor de politierechter in Den Bosch voor het bezit en de handel in cobra’s 6.

