Een bandiet als lijsttrekker en onverklaarbare foto's: succes met stemmen

Maar hij staat niet op een lijst, en ik ga natuurlijk helemaal geen stemadvies geven. Of nou ja, dat u misschien beter wel kunt stemmen, dat zou ik u wel adviseren. Maar u moet lekker zelf weten of u nou op de hakkelende FvD-voorvrouw wil stemmen, of op Sidney van den Bergh bij wie ik elke keer als ik zijn verkiezingsposter zie, en dat is best vaak, moet denken aan de serie Peaky Blinders, én aan de Argentijnse kolonel Juan Perón die zijn hemdsmouwen oprolde om te sympathiseren met de arbeiders. Maar Sidney is bankier en CDA’er, dus minder overeenkomsten met een rovende en gokkende Engelse maffioso of een Argentijnse militaire president kun je niet hebben waarschijnlijk.