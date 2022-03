Een boevenvanger, een inzamelaar, een haardonateur: Osse kinderen beloond voor goede daad

De Osse kinderlintjes, het was de vijftiende keer dat de SP ze organiseerde, worden niet alleen aan helden uitgereikt. Ook kinderen die iets bijzonders doen kunnen ervoor genomineerd worden. Zo schreef de 9-jarige Sofie een boek, ‘De avonturen van Elfie & Karabauter in de levende natuur’, wist ze via crowdfunding genoeg geld op te halen om het te laten drukken, én voor elk gedrukt boek een boom te laten planten.

Creatief collecteren

Kinderen zijn ook meesters in inzamelingen, zo blijkt. Zayn (6) en Gallyon (12), broer en zus, zamelen aan de lopende band geld in voor de Stichting Opkikker. Volgens de juf van Zayn, die de twee nomineerde, zijn ze heel creatief in het bedenken van leuke inzamelacties, waarmee ze de kas van de stichting spekken. Die kan met dat geld gezinnen met een langdurig ziek kind een opkikkerdag aanbieden.

Onder de foto: sommige kinderen zijn ronduit helden

De Osse kinderlintjes van de SP, eigenlijk van 2021, want de uitreiking werd een paar keer uitgestel vanwege de pandemie

Ook de leerkracht van Yme van 9 uit Ravenstein is onder de indruk van de inzamelcreativiteit van haar leerling, die niet alleen zelf geld bij elkaar sprokkelt, maar zelfs de hele klas probeert te enthousiasmeren om Nepal te steunen. En ook Ferre van 8, uit Oss, heeft zijn hart overduidelijk op de goede plaats. Hij trotseert de opmerkingen over zijn lange haar, en dat hij net een meisje lijkt want zijn doel is namelijk heel helder: over een paar centimeter doneert hij het aan KiKa, die er dan een pruik van kan laten maken.

Niet alleen een kinderlintje

Volledig scherm Yme van 9 uit Ravenstein, op weg naar het lintje © Hans van der Poel / SP Oss Maar sommige kinderen zijn ronduit helden, en zouden niet alleen een kinderlintje moeten krijgen van de SP, maar ook een onderscheiding van de koning. Wat te denken van de 15-jarige Salah, die het leven van zijn zus redde? Zij werd opeens ernstig ziek en kon alleen gered worden door een stamceldonatie: Salah bleek de perfecte donor, maar moest daarvoor zelf ook geopereerd worden, en lang herstellen. Volgens zijn mentor op het Hooghuis, die hem voordroeg, is hij er zelf erg bescheiden over. Dat siert hem, concludeert ze in de voordracht, maar bijzonder is het wel.

En ook Clint vervulde een ware heldendaad: tijdens de pauze van zijn werk in de supermarkt zag hij een politie-agent een dief achtervolgen. Dat ging overduidelijk niet zo soepel, en dus zette de 17-jarige Ossenaar, al bellend met de politie, de achtervolging in. Mét resultaat , want hij wist hem klem te zetten, waarop de politie hem kon inrekenen.

Oudere medemens

En ook voor vrijwilligerswerk ben je nooit te jong, leert deze veelbelovende nieuwe lichting Ossenaren ons. Wat te denken van Quinty, Yvo, Tygo, en Tom, van 10,11 en 12 jaar, uit Oss. Zij helpen op de kinderboerderij, en niet alleen cavia’knuffelen hoor, ook gewoon hokken schoonmaken en stront ruimen. En niet één keertje, maar trouw elke week.

Ook Johannes, van 10, werd genomineerd, en gedecoreerd dus, voor zijn vrijwilligerswerk. Dat doet hij met groot enthousiasme bij De Nieuwe Hoeven, waar hij volgens de docent die hem nomineerde met veel enthousiasme werkt met ‘demente bejaarden’. Dat is waarschijnlijk niet hoe Johannes de bewoners zelf zou omschrijven, hij vertelt zijn klas regelmatig over zijn belevenissen met de oudere medemens.

