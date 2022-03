Een dubbeltje te weinig voor de bios mondde uit in een levenslange liefde: ‘Ons pap droeg ons mam op handen’

Hennepkwe­ke­rij opgerold op zolder van woning in Heesch

HEESCH - Op de zolder van een woning aan het Akkerveld in Heesch is dinsdag een hennepkwekerij opgerold. De planten waren weliswaar net geoogst maar de kwekerij was nog wel in werking, melden de wijkagenten van Bernheze op Instagram. Er stonden 313 potten in de ruimte.

22 maart