Een hippe spoorzone? Die bouwt Oss ver weg bij het station

Open Monumenten­dag Oss: busexcur­sies keren terug, geocache-rou­te op herhaling vanwege succes

OSS - 53 monumenten in de gemeente Oss doen op zaterdag 10 en zondag 11 september hun deuren open tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Een bijzondere ‘nieuwkomer’ is het Maaslandcollege dat volgende maand 75 jaar bestaat. Docenten geven een rondleiding langs de historische plekken in de middelbare school.

23 augustus