Eén verdachte nog vast na dodelijke aanrijding in Oss, politie roept op om beelden niet te verspreiden

Vrijspraak voor vrouw die snoep opat in supermarkt en beveiliger in kruis trapte: dit was noodweer

DEN BOSCH/OSS - Een 34-jarige vrouw uit Cuijk die in de Osse Coop snoep at en daarna een beveiliger in zijn kruis trapte, verdedigde zichzelf. Dat stelde politierechter I. Boer in Den Bosch. ,,Zij is ten onrechte voor diefstal meegenomen naar een kamertje en in een stoel gedrukt”, redeneerde Boer.

16 december