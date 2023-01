Eigenaar drugsschuur (57) hoeft winst van 1,1 miljoen niet af te dragen: rechtbank denkt niet dat hij heeft geprofiteerd

In vuilniswa­gen gevonden kat sterkt aan en gaat naar gastgezin: ‘Honderden aanbiedin­gen gehad’

OSS - Het gaat relatief goed met de kat die een kleine twee weken geleden in een vuilniswagen werd gevonden in Oss. Intussen is bekend dat het om een kater gaat die de naam Boeddha heeft gekregen. Het diertje verhuist van de opvang naar een gastgezin. De kans is nog altijd aanwezig dat hij bij de vuilnisman die hem redde terechtkomt.

