Eigenaar gestolen 'ramkraakauto' vindt voertuig al na paar minuten terug in Schaijk

HEESCH/SCHAIJK - De gestolen Volvo die maandagnacht werd gebruikt bij een ramkraak op een kledingwinkel in Heesch , is dinsdagmiddag onbeheerd in Schaijk aangetroffen. Niet door de politie, maar - bijzonder genoeg - door de oorspronkelijke eigenaar. Al na een paar minuten zoeken stuitte Patricia Boshom-Copray op de Volvo van haar man. ,,Uniek, zei de politie tegen ons.”

De dag begint als een slechte droom voor Patricia Boshom en haar echtgenoot Marc. Terwijl ze op het punt staan om naar hun werk te gaan, zien ze dat hun auto, een groene Volvo 850 T-5R estate, niet meer op de oprit staat. Gestolen, zeggen ze meteen tegen elkaar. ,,We waren in shock. Hoe kon dit nou gebeuren?”

Patricia seint de politie in, en gaat dan hevig geschrokken in haar eigen auto naar haar werk. Onderweg naar het ziekenhuis (waar ze werkt) gaat de telefoon. Het is de eigenaresse van modewinkel JR Fashion in Heesch. Die heeft op Facebook haar oproep gezien en heeft een vervelende mededeling: de auto die vannacht bij de ramkraak op haar winkel is gebruikt, is van haar echtgenoot.

‘Heel naar’

De Schaijkse gelooft niet wat ze hoort. ,,Hoezo moet ik dit van een winkeleigenaar horen en niet van de politie?” Ze verlaat de snelweg en rijdt direct door naar Heesch om erachter te komen wat er aan de hand is. ,,Tegelijkertijd bel ik met de politie om het een en ander te verifiëren. En inderdaad: het gaat om onze auto. Heel naar om slachtoffer te worden van je eigen spullen.”

Na de ramkraak slaan de criminelen met een enorme buit op de vlucht. Daarbij nemen ze de auto van het Schaijkse stel mee. Die ochtend hoort Patricia dat de politie met man en macht op zoek is naar de auto. Ze rijdt naar huis om even bij te komen van alle tumult.

,,Maar ik kreeg het gevoel dat ik zelf ook iets kon doen. Ik stelde mijn dochter voor om samen even een rondje te rijden. Misschien vinden we hem zelf wel, zei ik gekscherend.” De twee stappen in de auto en rijden enkele kilometers door natuurgebied De Maashorst.

Tekst gaat verder onder deze video van de ramkraak

‘Echt bizar’

Ze zijn net een paar minuten onderweg als Patricia opeens vol op de rem trapt. Staat daar in de verte, tussen een paar struiken, nou haar auto? Samen met haar dochter loopt ze erheen, knippert even met haar ogen en zegt: verdraaid, het is ‘m echt. ,,Het achterlicht was kapot, maar verder was hij helemaal in orde. Echt bizar dat je zo je eigen auto na een paar minuten zoeken al tegenkomt. We geloofden onze ogen niet.”

De Schaijkse waarschuwt de politie die met spoed arriveert. De omgeving wordt met linten afgezet, agenten doorzoeken de omgeving omdat de daders mogelijk in de omgeving verblijven. Ze zijn uiteindelijk niet meer teruggevonden. Jammer, maar Patricia en haar man zijn allang blij dat de auto, die voor hun van grote emotionele waarde is, weer terug is.

‘Mijn echtgenoot doet mij niet meer weg’

,,We moeten hem nog wel enkele weken missen voor sporenonderzoek, maar dat is niet zo erg. We hopen dat ze de daders ermee op kunnen sporen. Dat ik hem zelf heb gevonden noemt de politie tamelijk uniek, ze hebben zelden zoiets meegemaakt. Mijn echtgenoot is ook blij, die doet mij nu echt niet meer weg”, besluit Patricia lachend.