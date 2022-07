Eindelijk, ook een diploma voor het speciaal onderwijs: ‘Eigenwaarde, daar gaat het om’

Opgetogen kreten en opgestoken duimen in het Van der Valk hotel in Uden, maar ook hier en daar een tic. Want het is toch echt wel spannend om voor een volle zaal je diploma in ontvangst te nemen. Voor zo’n 80 leerlingen van Hub Noord-Brabant is het deze woensdag zover. Nu zij hun diploma in de zak hebben, stromen zij uit naar dagbesteding of een werkplek.