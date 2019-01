Elektrische Nissan rijdt water in bij Geffen, bestuurder slaat ruit in met noodhamer

Weer gesteggel om stand­plaats in Oss: visboer woest na verliezen van plek bij Ussen en Ruwert

9:54 OSS - Visboer André Korf is woest op de gemeente Oss. Vlak voor de feestdagen verloor hij na een loting allebei zijn standplaatsen in de stad. Hij dreigt met een rechtszaak nu hij in één klap de helft van zijn inkomen én zijn vaste klanten kwijt is. Ook andere ondernemers en de plaatselijke politiek zetten hun vraagtekens bij het vergunningenbeleid in de stad.