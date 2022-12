Elke dag even kijken hoe het Walkwartier in Oss groeit; ‘Vanaf hier zie je alles nóg veel beter’

Nakaarten 2022: augustusOSS - In juni was de officiële start van de bouw, maar daarvóór was er midden in Oss ook al van alles te zien. Het oude V&D-pand werd afgeknabbeld, het terrein bouwrijp gemaakt. En nu het Walkwartier vorm krijgt, is het voor de dagelijkse kijkers helemáál interessant.