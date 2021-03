Energiezuinig plattelandshuis mét ‘eetbare’ tuin; familie Langens woont in gedroomde combinatie

Nieuwe natuur voor de dassen van de Bakelse Plassen

3 maart MILHEEZE - Met het blote oog is er geen spoor van te zien. Zeker niet door het ongeoefende oog van een leek. Toch moeten er hier dassen zitten, aan de rand van de Bakelse Plassen in Milheeze. Ze hebben er immers een heuse dassenburcht gebouwd. En er is nieuwe natuur op komst.