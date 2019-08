Ex-tbs'er toch niet terug naar Heesch

Dat vertelde de vrouw gistermorgen tegen de rechtbank in Den Bosch, die moest beslissen over de verlenging van haar tbs. ,,Mijn hart ligt bij Heesch, omdat daar mijn familie woont'', vertelde de vrouw.

Er was echter 'niet met gejuich' gereageerd op haar verhuisplannen, die ze vorig jaar aankondigde na de beëindiging van de dwangverpleging in tbs-kliniek Oostvaarders. Ze probeert nu daarom een nieuw leven op te bouwen in Veghel, onder toezicht van de reclassering.

Het gerechtshof veroordeelde de vrouw in 2007 tot acht jaar cel en tbs. De Nijmegenaar kreeg vijftien jaar celstraf. De Osse lokte in 2005 Jacobs (57) naar haar woning, waar hij werd gemarteld en gewurgd. Het stel stopte hierna zijn verminkte lichaam in een kliko en reed deze bij Appeltern in de Maas.

Volgens haar behandelaars gaat het zeer goed met de vrouw. De reclassering was 'erg positief' over het risico dat ze weer in de fout gaat, en over de 'open houding' van de veroordeelde. Eerder vluchtte ze in het gebruik van drugs. Nu zou ze het zelfs aangeven als haar begeleiders de verplichte urinecontroles vergeten. ,,Dat is ook mijn verantwoordelijkheid'', vond ze. Nu zou ze spanningen van zich af schrijven.