Familie maakt zich zorgen om vermiste Jerôme (31) uit Reek: ‘Ik weet niet meer wat ik kan geloven’

Vader Ad en oom Ger wachten in spanning af op meer nieuws over Jerôme. ,,Ik had hem verteld dat het tijd werd om een andere woning te zoeken", vertelt Ad. ,,Vrijdagochtend gaf hij aan te willen stoppen met werk. Hij was klaar met alles en ging het anders doen. Volgens zijn werkgever is hij vrijdag op komen dagen en is hij om 17.30 uur vertrokken. Maar daarna is niks meer van hem vernomen.”



Ger vertelt verder: ,,Maandag stond de politie voor de deur bij mijn broer en zijn vrouw. De auto van Jerôme was gevonden langs de kant van de weg tussen Overlangel en Reek. De accu was leeg en Jerôme was nergens te bekennen. Dan gaan alle alarmbellen wel rinkelen, ja.” Op social media gaat rond dat de auto geplunderd zou zijn, maar dat klopt volgens de vader van Jerôme niet.