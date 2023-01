Farmaceutisch onderzoeksbedrijf Oncolines uit Oss overgenomen door Symeres uit Nijmegen

OSS/NIJMEGEN - Het Osse farmaceutisch onderzoeksbedrijf Oncolines is overgenomen door het in Nijmegen gevestigde Symeres. Bij Oncolines in Oss werken in totaal twintig mensen. Zowel Oncolines als Symeres zijn actief in het farmaceutisch speelveld waarin het draait om het biologisch en farmaceutisch onderzoek naar mogelijke nieuwe medicijnen.

Symeres is in dat speelveld vergeleken met Oncolines echter een veel grotere speler. Bij dit dertig jaar oude bedrijf, met vestigingen in onder meer Nijmegen (hoofdkantoor), Groningen, Finland, Tsjechië en de Verenigde Staten, werken ruim zeshonderd mensen. Het rekent grote farmaceutische en biotechnologische bedrijven over de hele wereld tot de klantenkring en noemt zich een middelgrote contract-onderzoeksorganisatie voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen.

Voor Symeres is Oncolines de derde overname in de afgelopen tien maanden. De overname brengt de groepsomzet van het bedrijf naar meer dan honderd miljoen euro. De overname is mogelijk gemaakt door Franse investeringsmaatschappij Keensight Capital, al enige jaren meerderheidsaandeelhouder van Symeres. Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

Onderzoek naar kankermedicijnen

Symeres stelt dat Oncolines een mooie aanvulling vormt op de huidige onderzoeksactiviteiten. Oncolines doet dat onderzoek vooral naar kankermedicijnen. Het bedrijf helpt om verbeterde en nieuwe therapieën sneller bij de juiste patiëntenpopulatie te brengen. Tot de klantenkring behoren academische instellingen en biofarmaceutische bedrijven in de hele wereld die onderzoek willen uitvoeren op hun geneesmiddelen en kandidaat-geneesmiddelen. Het bedrijf gaat aan de slag met de kennis van farmaceutische bedrijven en academische centra om geneesmiddelen te ontwikkelen en uiterst precies te onderzoeken.

Opgericht door oud-medewerkers van Organon

Oncolines is in 2021 opgericht en komt voort uit het eveneens in Oss gevestigde Netherlands Translational Research Center bv (NTRC). Dat werd in 2011 opgericht door twee voormalige MSD en Organon-medewerkers. Een van hen is de mede-oprichter en huidig algemeen directeur Guido Zaman. Hij zegt blij te zijn met de overname door Symeres, dat inmiddels zo’n dertig jaar bestaat.

Zaman: ,,We kunnen door deze overname profiteren van de grotere schaal van Symeres in Europa en Noord-Amerika. Het is een natuurlijke match, zowel voor onze medewerkers als onze klanten.” Volgens Eelco Ebbers, mede-oprichter en hoogste baas van Symeres, biedt de overname van Oncolines voor beide bedrijven volop kansen op het gebied van oncologie en immunotherapie, evenals gepersonaliseerde geneeskunde.