Felle aanvallen op GroenLinks Oss om ‘verraad minima’

Even zag het er naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad zou instemmen met een motie van SP, PvdA en D66 om meer mensen met een laag inkomen in aanmerking te laten komen voor een toeslag van 800 euro. Dit ter compensatie van de hoge energieprijzen. Landelijk is bepaald dat alleen mensen met een inkomen tot 120 procent boven het sociaal minimum daar recht op hebben. In Oss was het voorstel om dit op te hogen tot 130 procent.