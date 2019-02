Fietsverbod in centrum Oss komt er aan: halverwege maart duidelijkheid

Oss heeft Nederland­se primeur met ‘Pokémon Go van de scheikunde’

17:01 OSS - Als eerste plaats in Nederland lanceert Oss binnenkort een eigen ResourceCity Game. Dat is een interactief mobiel spel dat zich nog het best laat vergelijken met Pokémon Go. In de Osse variant gaan spelers niet op zoek naar magische wezentjes, maar naar chemische elementen. Zo moeten jonge kinderen vertrouwd raken met scheikunde.