‘For Mineur’ met elementen van Koningsdag voelt vertrouwd

Twee jaar kon door de corona-pandemie For Mineur uit Heesch niet optreden. De acht leden van het cabaretgezelschap waren er weer aan toe. In het programma van Koningsdag gaf het Oranje Comité van Heesch aan For Mineur de mogelijkheid om hun kijk op het openbare leven van Heesch te geven.

Het massaal toegestroomde publiek applaudisseerde luid als blijk van waardering aan het einde van het verkorte programma. Op de vraag of de voorstelling weer terug moet naar Nieuwjaarsdag klinkt een instemmend applaus. Aan het einde van de show, dat de naam kreeg van Vorst Mineur, zong het publiek uit volle borst twee coupletten van het Wilhelmus. De tekst werd geprojecteerd. Het volkslied van Heesch ontbreekt niet en geeft onder de aanwezigen een gevoel van samenhorigheid.

Oranjebitter

Op verzoek van het oranje comité van Heesch was ruimte gereserveerd voor de gedecoreerden van dit jaar en voorgaande jaren. Als prettige geste kreeg iedereen een glaasje oranjebitter, de bezoekers lieten zich in de foyer van gemeenschapshuis De Pas het toepasselijke borreltje lekker smaken. Hans Alferink leidde zijn zeven medeleden met sketches, liedjes en een tweespraak door het dagelijks van leven van Heesch. Nergens wordt er op de man of vrouw gespeeld.

Diverse toeschouwers konden tevreden reageren, ze werden benoemd in een tweespraak of hun naam klonk in een liedje. Burgemeester Marieke Moorman heeft indruk gemaakt met haar wandelingen. ,,Zeg, hoe gaat het ?” heeft volgens de acht For Mineur mannen veelvuldig geklonken tijdens de wandelingen met inwoners uit Bernheze.

Stemmentellen

Van het stemmentellen in 2020 waren geen beelden van de NOS beschikbaar. Het Journaal besteedde wel aandacht aan de trage voortgang van het stemmentellen. For Mineur had op beeld vastgelegd hoe het gegaan was. Vermakelijk was het zeer zeker hoe het tellen plaatsvond. Over het tellen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niets dan lof. Alleen over de coalitievorming kon For Mineur niet erg positief zijn. ,,Is Bernheze nu echt te klein?” was een wel zeer gevatte vraag. Henk en Ivo waren te laat binnen met hun versierde fietsen. Wel hadden de beide heren online een tafeltje en twee biertjes kunnen reserveren.

Rotondes

Allerlei onderwerpen vormden dankbare gespreksstof. Woningbouw, het kopje koffie van KBO in de Pas, de opvulling van rotondes doen het goed. Regelmatig klinkt er gelach, een teken dat het herkenbaar en bovendien leuk is. Er wordt goed gezongen, er is begeleiding van een piano of gitaar. Het oogt goed en heeft een hoge amusementswaarde. Het achttal van For Mineur met in hun midden twee nieuwe leden, Hans van de Berg en Arjan van de Akker, heeft besloten om de onderscheiding Hisse Misser en Hisse Prutser nu niet uit te reiken en de traditie te volgen en dit weer op Nieuwjaarsdag te doen.