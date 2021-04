Frans L. en Peter B. moeten samen tonnen betalen aan de staat na illegale chemicaliënhandel in Maren-Kessel

‘Drive-in staking’ chauffeurs voor meer loon en een koele cabine

12 april EINDHOVEN/WEERT - Steeds meer chauffeurs zijn zo boos over het uitblijven van een goede cao voor het beroepsgoederenvervoer, dat ze best willen staken. Voor vier ‘drive-in stakingsbijeenkomsten’ van deze maandag zijn 500 personenauto's aangemeld. Een goede start van de hardere acties, aldus de vakbond: ,,En we gaan door".