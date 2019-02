Gedode man (63) in ‘vrijgezellenflat’ Oss was onbekende voor zijn buren: ‘Hij was een kluizenaar’

Droom komt uit voor Ossenaar Bram Versteeg: met Navarone in voorpro­gram­ma Bon Jovi

24 februari NIJMEGEN/OSS - De band Navarone met de Osse bassist Bram Versteeg speelt op 13 juni in het Goffertpark in Nijmegen, in het voorprogramma van Bon Jovi. Dat maakt concertorganisator Mojo maandag bekend. De rockband heeft dat te danken aan hun deelname aan The Voice of Holland.