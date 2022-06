Geen dagopvang maar dorpshuis: Oss wil kwetsbare mensen in hun eigen omgeving opvangen

OSS/BERGHEM - Vergeet de zorgboerderij of de dagopvang. Kwetsbare mensen moet in Oss ‘gewoon’ terechtkunnen in hun eigen wijk- of dorpshuis. Om dat mogelijk te maken trekt de gemeente een ton subsidie uit.

Eenzaam? Dat woord gebruiken ze niet bij de Berchplaets in Berghem. Klinkt allemaal veel te negatief. Er schuiven hooguit wel eens mensen aan die behoefte hebben aan een praatje of om eens samen te eten. En waar kan je dat nou beter doen dan midden in je eigen dorp, tussen je buren en misschien zelfs wat bekenden van vroeger?

,,De vrijwilligers van De Bergse Tafel doen dat al jaren zo", zegt Maria van der Heijden namens het dorpshuis. ,,En dat loopt hartstikke goed. Weer andere mensen brengen iemand voor een controle naar het ziekenhuis als daar behoefte aan is. Je probeert het maximale uit je mensen en je dorp te halen. Daar doen we het allemaal voor hier.”

Het goede voorbeeld

Zoals het in Berghem geregeld is, zien ze het bij de gemeente graag. Twee jaar geleden werd daarom al gestart met Thuis in de Buurt. Dat is een proef om de ruim twintig wijk- en dorpshuizen in Oss een grotere maatschappelijke rol te laten spelen.

Iedereen die niet uit zichzelf lid kan of wil worden van een vereniging, zou onder de paraplu van Thuis in de Buurt bereikt moet worden. Of het nou gaat om jongeren, mensen met een beperking, ouderen die dreigen te vereenzamen of inwoners die het simpelweg niet kunnen betalen om lid te worden.

Koudwatervrees

,,Soms worden mensen nu voor veel geld naar een professionele zorginstelling gereden", zegt wethouder Thijs van Kessel. ,,Terwijl die wijk- en dorpshuizen er juist zijn voor de sociale cohesie. Sommige besturen kunnen daar nog wel wat geld bij gebruiken, bijvoorbeeld om maaltijden te kopen of activiteiten te organiseren. Daarvoor komt nu maximaal een ton subsidie. Een heel traditioneel ondersteuningsmiddel voor een innovatief project.”

Onder foto: Oss belooft niemand te dwingen

De wethouder merkt ook dat sommige vrijwilligers het een hele stap vinden om die nieuwe rol op te pakken. Bij weer andere dorpshuizen is de agenda simpelweg te vol om nog nieuwe dingen in te plannen. Die zullen door de gemeente niet gedwongen worden om zichzelf aan te passen. ,,Maar we hopen wel dat iedereen over die koudwatervrees heen stapt”, zegt Van Kessel. ,,Want we denken dat dit de toekomst is.”

Besturen die twijfelen over hun nieuwe taken, hoeven maar even met Berghem te bellen. Dan leidt Van der Heijden ze met liefde rond. ,,Het enige dat je nodig hebt is een paar goede vrijwilligers die de kar willen trekken.”