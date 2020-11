Geen gewonden bij brand op woonwagencentrum in Nistelrode

Werk­straf en reclasse­rings­toe­zicht voor ex-militair na vondst 5000 kinderpor­no­be­stan­den in Schaijk

31 oktober DEN BOSCH/SCHAIJK Ex-militair Marcel van H. (48) heeft tussen 2014 en 2018 ruim 5000 kinderpornografische bestanden verworven op een harde schijf die hij bewaarde in zijn chalet op de Zeelandsedreef in Schaijk. De man maakte zich ook schuldig aan het verspreiden van kinderporno. Dat stelde de rechtbank gistermiddag in Den Bosch.